Коби Брайант: "За подписание Леброна нужно поставить Мэджику Джонсону вторую статую!"

Бывший защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант заявил, что клуб должен поставить своему президенту по баскетбольным операциями Мэджику Джонсону еще одну статую за его успехи. Первая появилась около домашней арены "Лейкерс" в 2004 году.

- Подумайте об этом на секунду. Мэджик всегда был моим любимым игроком в детстве, - заявил в эфире ESPN Брайант. - Он пять раз становился чемпионом, правильно? Затем он стал владельцем и выиграл еще пять титулов. После этого он отошел от дел, вернулся в качестве президента по баскетбольным операциям и повлиял на подписание контракта с Леброном Джеймсом. Я имею в виду, что им (руководителям клуба. - Прим. "СЭ"), возможно, нужно поставить этому чуваку вторую статую. Мэджик делает невероятные вещи.

Напомним, Леброн Джеймс перешел из "Кливленда" в "Лейкерс" в начале июля. Контракт 33-летнего форварда рассчитан на четыре года.