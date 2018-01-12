19:05 | Баскетбол — НБА

Коби Брайант предложил ввести четырехочковые штрафные броски

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Легенда "Лейкерс" Коби Брайант предложил необычную реформу профессионального баскетбола. 39-летний американец выразил мнение, что введение четырехочкового броска поможет улучшить игру.

"Может быть, наступит день, когда мы будем готовы к четырехочковым, – цитирует L’Equipe Брайанта. – Все как в природе: ты либо развиваешься, либо умираешь".

Также Брайант отметил, что будет подталкивать молодежь тренировать дальние броски. Напомним, американец является пятикратным чемпионом НБА, всю свою карьеру он провел в одном клубе.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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zyzx

А причем тут штрафные? Или автор баскетбот по технике молодежи изучал?

19:18