Коби Брайант предложил ввести четырехочковые штрафные броски

Легенда "Лейкерс" Коби Брайант предложил необычную реформу профессионального баскетбола. 39-летний американец выразил мнение, что введение четырехочкового броска поможет улучшить игру.

"Может быть, наступит день, когда мы будем готовы к четырехочковым, – цитирует L’Equipe Брайанта. – Все как в природе: ты либо развиваешься, либо умираешь".

Также Брайант отметил, что будет подталкивать молодежь тренировать дальние броски. Напомним, американец является пятикратным чемпионом НБА, всю свою карьеру он провел в одном клубе.