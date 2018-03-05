Коби Брайант: "Получить "Оскар" приятнее, чем выиграть чемпионат НБА"

Бывшая звезда "Лейкерс" и НБА Коби Брайант отметил, что очень рад получить "Оскар". Он добавил, что это доставило ему больше удовольствия, чем победа в чемпионате НБА.

Сегодня анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере Брайанта, стал победителем "Оскара" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты.

– Это приятнее, чем выиграть чемпионат НБА, честное слово. Я клянусь вам, – приводит The Associated Press слова Брайанта.

Напомним, что 39-летний Брайант является пятикратным чемпионом НБА.