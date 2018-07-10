Коби Брайант о подписании Джеймса: "В следующем сезоне от "Лейкерс" будут ждать больше побед"

Легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант заявил, что с приходом форварда Леброна Джеймса клуб сможет пробиться в плей-офф уже в следующем сезоне. Ранее 33-летний Джеймс подписал с клубом четырехлетний контракт.

- Чувствовал, что Джеймс склоняется к переходу в "Лейкерс", но все меняется, когда приходит время принять окончательное решение, - цитирует официальный сайт клуба Брайанта. - Я очень рад за клуб, Роба Пелинку (генеральный менеджер. - Прим. СЭ"), Мэджика Джонсона (директор по баскетбольным операциям. - Прим. "СЭ"), Джини Басс (управляющий владелец. - Прим. "СЭ") и всех фанатов "Лейкерс". Это действительно большой день. В следующем сезоне от "Лейкерс" будут ждать больше побед. Раньше о постсезоне даже не говорили. Теперь выход в плей-офф - одна из целей. Все дело в ожиданиях. Они помогают изменить культуру. "Лейкерс" хорошо начали, они могут очень быстро добиться результата. Что касается приобретения другого звездного игрока, то мне кажется, с этим не нужно спешить. Сейчас в команде есть молодые баскетболисты, которые могут развиваться.

Напомним, "Лейкерс" не выходили в плей-офф уже пять сезонов.