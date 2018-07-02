Коби Брайант – Леброну: "Добро пожаловать в семью"

Легенда "Лейкерс" Коби Брайант в своем Твиттере поприветствовал форварда Леброна Джеймса. Напомним, что ранее 33-летний баскетболист дал согласие на заключение контракта с клубом из Лос-Анджелеса на 4 года и 154 миллиона долларов.

"Добро пожаловать в семью", - написал Брайант, отметив в сообщении Джеймса.

В прошлом сезоне в составе "Кливленда" Леброн провел 82 матча, в которых набирал 27,5 очка. В 22 играх плей-офф его средний показатель – 34 очка.