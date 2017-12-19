Коби Брайант: "Если мне поставят памятник, то игровой номер можно будет определить по наличию волос"

Легендарный баскетболист Коби Брайант, ранее выступавший в "Лейкерс", во время церемоний выведения из обращения его игровых номеров с юмором объяснил разницу между ними.

Экс-атакующий защитник играл под 8-м номером, а с сезона-2006/07 поменял его на 24-й. Напомним, что всю карьеру он провел в составе клуба из Лос-Анджелеса, выступая за них 1996 по 2016 год. За это время Брайант стал пятикратным чемпионом НБА.

– Если мне поставят памятник, то не обязательно делать на нем номер, – приводит ESPN слова Брайанта. – Если на голове скульптуры будут волосы, то это будет очевидной подсказкой. У номера 8 было кое-что, чего никогда не будет у 24-го – возможность отращивать волосы.

"Лейкерс" вывели из обращения игровые номера Брайанта