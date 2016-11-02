09:53 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кобе Брайант: "Шансы на мое возвращение? Даже не маленькие"

0
0
0

Экс-звезда "Лейкерс" Коби Брайант отметил, что шансы на его возвращение в НБА крайне малы. 38-летний американец завершил свою карьеру по окончании прошлого сезона, проведя 20 сезонов в одной команде.

- Шансы на мое возвращение? Даже не маленькие, - цитирует ESPN Брайанта. - Следил за НБА в этом сезоне. Я бы не сказал, что пристально, но если я дома и у меня есть время, то я смотрю матчи. Как правило, я знаю, кто победит, а кто проиграет. Некоторые игроки действовали феноменально хорошо, что бывает крайне редко.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ