Кобе Брайант: "Шансы на мое возвращение? Даже не маленькие"

Экс-звезда "Лейкерс" Коби Брайант отметил, что шансы на его возвращение в НБА крайне малы. 38-летний американец завершил свою карьеру по окончании прошлого сезона, проведя 20 сезонов в одной команде.

- Шансы на мое возвращение? Даже не маленькие, - цитирует ESPN Брайанта. - Следил за НБА в этом сезоне. Я бы не сказал, что пристально, но если я дома и у меня есть время, то я смотрю матчи. Как правило, я знаю, кто победит, а кто проиграет. Некоторые игроки действовали феноменально хорошо, что бывает крайне редко.