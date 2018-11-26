Клубы НБА уступают по зарплатам игроков футбольным "Барселоне" и "Реалу"

Британский портал Global Sports Salaries обнародовал исследование, посвященное зарплатам спортсменов. Все суммы указаны без бонусов.

Первое место по тратам заняла футбольная "Барселона" (Испания). По информации британцев, каталонский клуб выплачивает футболистам в среднем 11,8 миллиона евро (23 игрока) в год. Это самый высокий показатель среди всех спортивных организаций во всех видах спорта.

На втором месте располагается также футбольный клуб – "Реал" (Испания), который в среднем платит футболистам по 9,1 миллиона евро в год.

Любопытно, что согласно исследованию, два испанских футбольных клуба обошли самых щедрых представителей Национальной баскетбольной ассоциации: "Оклахому" (8,86 миллиона) и "Голден Стэйт" (8,83 миллиона). При этом отмечается, что звезда "Уорриорз" Стефен Карри с зарплатой 37 миллионов долларов – безоговорочный лидер списка самых высокооплачиваемых баскетболистов НБА.