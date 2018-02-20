Клуб NCAA лишился чемпионского титула из-за секс-скандала

Университет Луисвилля лишился чемпионского титула NCAA-2013 из-за скандала с приглашением игроков в команду, сообщает Bleacher Report. Отмечается, что сотрудник тренерского штаба команды Андре Макги платил эскорт-агентству, чтобы развлекать потенциальных и действующих баскетболистов Университета.

Макги платил эскортинице 10 тысяч долларов за 22 "представления" с 2010 по 2014 год. Все победы клуба за этот период были аннулированы. Университет должен будет вернуть деньги, полученные в результате распределения доходов за участие в финальных турнирах NCAA с 2012 по 2015 год, а также заплатит штраф.