05:24 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" взял верх над "Нью-Орлеаном", Джеймс набрал 26 очков

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"Кливленд" переиграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 90:82. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Нью-Орлеан" – 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)

К: Джеймс (26), Фрай (14), Лав (12 + 11 подборов).

Н: Дэвис (20 + 17 подборов), Хилд (20), Холидэй (11 + 13 передач).

"Милуоки" – "Оклахома-Сити" – 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)

М: Адетокумбо (26 + 10 подборов), Паркер (19), Монро (15).

О: Уэстбрук (30), Адамс (20), Оладипо (18).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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