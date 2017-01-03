"Кливленд" взял верх над "Нью-Орлеаном", Джеймс набрал 26 очков

"Кливленд" переиграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 90:82. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 26 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" – "Нью-Орлеан" – 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)
К: Джеймс (26), Фрай (14), Лав (12 + 11 подборов).
Н: Дэвис (20 + 17 подборов), Хилд (20), Холидэй (11 + 13 передач).
"Милуоки" – "Оклахома-Сити" – 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22)
М: Адетокумбо (26 + 10 подборов), Паркер (19), Монро (15).
О: Уэстбрук (30), Адамс (20), Оладипо (18).