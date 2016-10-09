"Кливленд" взял верх над "Филадельфией", Джеймс набрал 15 очков

"Кливленд" переиграл "Филадельфию" в предсезонном матче со счетом 108:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Джордан Макрэй, набравший 20 очков. Лидер победившей команды Леброн Джеймс провел на паркете 17 минут 7 секунд и набрал 15 очков.

В параллельной встрече "Нью-Йорк" взял верх над "Бруклином" – 116:98.

НБА

Предсезонные матчи

"Кливленд" – "Филадельфия" – 108:105 (26:27, 25:20, 32:29, 25:29)

К: Макрэй (20), Джеймс (15), Ирвинг (15), Фрай (14).

Ф: Холмс (19), Родригес (15), Грант (13), Эмбиид (12).

"Нью-Йорк" – "Бруклин" – 116:98 (27:27, 22:21, 39:27, 28:23)

Н: Энтони (16), Рэндл (14), Порзингис (12).

Б: Беннетт (15), Килпатрик (13), Харрис (11).