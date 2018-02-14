"Кливленд" выиграл у "Оклахомы", Джеймс набрал 37 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити" уступил на своей площадке "Кливленду" – 112:120. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Из новичков "Кавальерс" по 14 очков записали на свой счет Родни Худ и Джордан Кларксон, на балл меньше у Ларри Нэнса.

Отметим, что у "Тандер" 24 очка набрал Кармело Энтони, которого Джеймс опекал на протяжении большей части встречи. Разыгрывающему хозяев Расселлу Уэстбрукку не хватило трех подборов до трипл-дабла.

Победная серия "Кливленда" после дедлайна на обмены достигла трех встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Кливленд" – 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

О: Джордж (25), Энтони (24 + 7 подборов), Адамс (22 + 17 подборов), Уэстбрук (21 + 12 передач + 7 подборов), Джер. Грант (14).

К: Джеймс (37 + 8 подборов + 8 передач), Джей Ар Смит (18), Худ (14), Кларксон (14), Нэнс (13 + 9 подборов), Джефф Грин (10).