"Кливленд" выдал худший старт для финалиста в истории

"Кливленд", из состава которых летом ушел Леброн Джеймс, на домашней площадке уступил "Индиане" со счетом 107:119. Из-за травмы встречу с "Пэйсерс" пропустил нынешний лидер "Кавалерс" Кевин Лав.

Это поражение стало для прошлогодних финалистов шестым подряд на старте регулярного чемпионата. Еще ни одна команда в истории НБА не показывала такого регресса в течение одного межсезонья. Следующий матч "Кливленд" проведет в среду 31 октября. Они примут на домашней площадке "Атланту", которая начала сезон с результатом 2 победы в 5 встречах. (Андрей Седьмов)