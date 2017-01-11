"Кливленд" уступил "Юте", несмотря на 29 очков Джеймса и дебют Корвера

"Юта" в матче регулярного чемпионата НБА обыграла на своем паркете лидера Восточной конференции "Кливленд". Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 29 очков. У хозяев отличился Гордон Хэйворд, на счету которого 28 очков.

Также в этом матче за "Кавальерс" дебютировал Кайл Корвер, обменянный из "Атланты". Ветеран провел на паркете 17 минут, омтетившись 2 очками и 3 подборами. Для "Кливленда" поражение стало вторым в последних четырех играх, но команда продолжает лидировать на "Востоке". "Юта" поднялась на шестое место в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" - "Кливленд" - 100:92 (29:29, 27:12, 19:25, 25:26)

Ю: Хэйворд (28 + 9 подборов), Худ (18), Джордж Хилл (13 + 7 передач), Фэйворс (12), Лайлс (12), Гобер (11 + 14 подборов).

К: Джеймс (29), Ирвинг (20), Томпсон (12 + 12 подборов), Лав (12 + 9 подборов).