"Кливленд" уступил "Портленду", "Клипперс" победил "Орландо"

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на выезде проиграл "Портленду" – 86:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Си.Джей. Макколлум, набравший 27 очков. У "Кавс" дабл-даблом отметился Леброн Джеймс. Для действующих чемпионов поражение стало вторым подряд и десятым в сезоне.

В другом поединке "Клипперс" на своей площадке нанесли поражение "Орландо" (105:96). 28 очков набрал форвард "Мэджик" Аарон Гордон. Дабл-дабл на счету центрового калифорнийцев Деандре Джордана. Подопечные Дока Риверса одержали пятую победу подряд и идут четвертыми в Западной конференции. Для "Орландо" поражение стало пятым кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" – "Кливленд" – 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)

П: Макколлум (27), Крэбб (24), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Э. Тернер (2 + 11 передач + 8 подборов).

К: Джеймс (20 + 11 подборов), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11), Т. Томпсон (9 + 10 подборов).

"Клипперс" – "Орландо" – 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)

К: Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач), Спейтс (13), Джордан (10 + 20 подборов).

О: А. Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов), Микс (14), Джефф Грин (10).