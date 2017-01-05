"Кливленд" уступил "Чикаго" несмотря на 31 очко Джеймса

"Чикаго" взял верх над "Кливлендом" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 106:94. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Чикаго" – 94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)

К: Джеймс (31), Макрэй (21), Фрай (15).

Ч: Батлер (20), Гибсон (18), Макдермотт (17).

"Нью-Йорк" – "Милуоки" – 104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)

Н: Энтони (30 + 11 подборов), Роуз (15), Кузминскас (15).

М: Адетокумбо (27 + 13 подборов), Монро (18), Паркер (15).