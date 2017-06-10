05:55 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" установил рекорд финалов НБА по количеству очков в первой половине

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Баскетболисты "Кливленда" набрали 86 очков в первых двух четвертях четвертого домашнего матча финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Это лучший показатель в финалах лиги за всю историю. Кроме того, "Кавальерс" установил рекорд результативности решающих серий в первой четверти – 49 очков. Напомним, хозяева уступают в серии со счетом 0-3.

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