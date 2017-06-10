"Кливленд" установил рекорд финалов НБА по количеству очков в первой половине

Баскетболисты "Кливленда" набрали 86 очков в первых двух четвертях четвертого домашнего матча финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Это лучший показатель в финалах лиги за всю историю. Кроме того, "Кавальерс" установил рекорд результативности решающих серий в первой четверти – 49 очков. Напомним, хозяева уступают в серии со счетом 0-3.
The most threes and points in a half in #NBAFinals history. ✔️#CavsWarriors BOX: https://t.co/vfJYQBtYpu pic.twitter.com/K40T4gPmtY– Cleveland Cavaliers (@cavs) 10 июня 2017 г.
Zello
Видимо великого рекорда всех времен - 16-0 по победам в плей-офф не получится...
06:51
БигБосс
+ Джеймс вышел на первое место в ПО по штрафным !
06:13