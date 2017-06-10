"Кливленд" установил рекорд финалов НБА по количеству очков в первой половине

Баскетболисты "Кливленда" набрали 86 очков в первых двух четвертях четвертого домашнего матча финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Это лучший показатель в финалах лиги за всю историю. Кроме того, "Кавальерс" установил рекорд результативности решающих серий в первой четверти – 49 очков. Напомним, хозяева уступают в серии со счетом 0-3.