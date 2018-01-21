"Кливленд" установил антирекорд клуба по очкам, набранным соперником

"Кливленд" проиграл "Оклахоме" со счетом 124:148 в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, "Кавальерс" установили антирекорд клуба по очкам, набранным соперником в основное время встречи.

Для "Кливленда" это поражение стало уже 10-м в последних 14 матчах "регулярки". На данный момент команда продолжает идти на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В игре с "Тандер" клуб пропустил 58 процентов бросков соперника, из которых 14 из 10 – трехочковые, а также допустили 16 подборов соперника в нападении.