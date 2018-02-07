"Кливленд" упустил перевес в 21 очко и проиграл "Орландо"

В матче регулярного чемпионата НБА "Орландо" на своей площадке победил "Кливленд" – 116:98. Отметим, что максимальный перевес "Кавальерс" составлял 21 очко по ходу второй четверти, однако уже в третьей четверти хозяева вышли вперед. В заключительном отрезке гости набрали всего 9 очков.

Для "Кливленда" поражение стало третьим в последних четырех играх. "Орландо" одержал вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Кливленд" – 116:98 (31:43, 20:24, 41:22, 24:9)

О: Дж. Симмонс (34), Фурнье (19), Бийомбо (11 + 8 подборов).

К: Джеймс (25 + 10 подборов + 5 передач), Т. Томпсон (12), Джей Ар Смит (12).