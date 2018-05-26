"Кливленд" сравнял счет в серии с "Бостоном"

"Кливленд" на своем паркете одолел "Бостон" в 6-м матче 1/2 финала плей-офф НБА. Счет в серии вновь стал равный 3-3. Командам предстоит провести еще один поединок, чтобы определить, кто сыграет в финале.

Лучшим игроком сегодняшнего матча стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, записавший на свой счет 46 очков, 11 подборов и 9 результативных передач.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

6-й матч

"Кливленд" - "Бостон" - 109:99 (20:25, 34:18, 29:30, 26:26)

К: Джеймс (46 + 11 подборов), Хилл (20), Грин (14)

Б: Розир (28), Браун (27), Тейтум (15)

Счет в серии: 3-3.