"Кливленд" сидел "на иголках" из-за опасений, что "Бостон" подпишет звезду

В "Кливленде" были крайне обеспокоены возможным усилением "Бостона" перед трансферным дедлайном. "Кельты" вели переговоры с "Индианой" и "Чикаго" о возможном обмене Пола Джорджа и Джимми Батлера соответственно. Но в итоге руководство "Селтикс" сочло запрашиваемую цену завышенной и не подписало никого.

"В "Кливленде" сидели на иголках в связи с возможным переходом в "Бостон" Джорджа или Батлера. Если бы Айзея Томас, Эл Хорфорд и Джимми Батлер оказались в одной команде, в "Кавс" могли бы заговорить об обмене Кевина Лава", – заявил в эфире подкаста The Lowe Post инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

"Кавальерс" лидируют в Восточной конференции. "Селтикс" идет вторым, отставая на четыре победы. При этом "Всадники", как минимум, до плей-офф потеряли из-за травмы форварда Кевина Лава.