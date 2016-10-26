"Кливленд" разгромил "Нью-Йорк" в первом матче нового сезона

В стартовом матче нового сезона НБА действующий чемпион ассоциации "Кливленд" дома разгромил "Нью-Йорк" - 117:88. Решающей в этой встрече стала третья четверть, которую "Кавальерс" выиграли с разницей "+15".

Лучшим снайпером встречи стал защитник хозяев Кайри Ирвинг, набравший 20 очков. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Нью-Йорк" - 117:88 (28:18, 20:27, 34:19, 35:24)

К: Ирвинг (29), Лав (23+12подборов), Джеймс (19+11подборов+14передач).

Н: Энтони (19), Роуз (17), Порзингис (16).