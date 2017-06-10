"Кливленд" разгромил "Голден Стэйт" и сократил отставание в финале НБА

"Кливленд" нанес крупное поражение "Голден Стэйт" в четвертом домашнем матче финала плей-офф НБА со счетом 137:116. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. Лидер хозяев Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, установив рекорд финалов НБА по их количеству - их в активе фоварда девять. Кроме того победившая команда набрала рекордные для финальных серий 49 очков после двух четвертей. "Кливленд" прервал победную серию "Уорриорз" в плей-офф, которая составляла 15 матчей, и сократил отставание в финальной серии – 1-3.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

"Кливленд" – "Голден Стэйт" – 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)

К: Ирвинг (40), Джеймс (31 + 10 подборов + 11 передач), Лав (23), Смит (15).

Г: Дюрант (35), Грин (16 + 14 подборов), Карри (14 + 10 передач), Томпсон (13).

Счет в серии – 1-3 (91:113, 113:132, 113:118)