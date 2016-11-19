"Кливленд" разгромил "Детройт", Ирвинг набрал 25 очков

"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете разгромил "Детройт" со счетом 104:81. Самым результативным в составе хозяев стал Кайри Ирвинг, набравший 25 очков и сделавший 11 передач.

Кевин Лав также оформил дабл-дабл (12 очков и 13 подборов). Леброн Джеймс набрал 21 очко. У "Детройта" самым результативным стал Джон Лойер (15 очков).

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Детройт" – 104:81 (30:19, 26:20, 26:17, 22:25)

К: Ирвинг (25 + 11 передач), Леброн Джеймс (21), Лав (12 + 13 подборов).

Д: Лойер (15), Колдуэлл-Поуп (9), Харрис (9).