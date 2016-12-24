06:13 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" разгромил "Бруклин", "Голден Стэйт" в гостях победил "Детройт"

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"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Бруклин" со счетом 119:99.

"Оклахома" в гостях взяла верх над "Бостоном" - 117:112.

"Голден Стэйт" также на чужом паркете победил "Детройт" со счетом 119:113.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Бруклин" - 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)

К: Джеймс (19 + 6 передач), Томпсон (16 + 11 подборов), Лав (14 + 15 подборов), Ирвинг (13 + 10 передач).

Б: Лопес (16), Килпатрик (12). 

"Бостон" – "Оклахома" - 112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)

Б: Томас (34 + 10 передач), Хорфорд (23).

О: Уэстбрук (45 + 11 подборов + 11 передач), Сабонис (20).

"Детройт" – "Голден Стэйт" - 113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)

Д: Колдуэлл-Поуп (25), Джексон (17). 

Г: Дюрант (32), Карри (25).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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