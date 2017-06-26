"Кливленд" пытался выменять Пола Джорджа, отдав Лава "Денверу"

"Кливленд" в ночь драфта работал над обменом с участием двух других команд, утверждает cleveland.com. "Кавальерс" хотели выменять у "Индианы" Пола Джорджа и пытались привлечь "Денвер" в качестве третьей стороны. Взамен на 13-й пик "Наггетс" клуб из Огайо был готов расстаться с Кевином Лавом.

Впрочем, подчеркивает издание, эти обсуждения не зашли слишком далеко. Стороны были не слишком заинтересованы в этой сделке. Переговоры "Индианы" с "Бостоном" по поводу Джорджа были ближе к успеху. А "Денвер" в итоге отдал свой пик "Юте" в обмен на Трэя Лайлза.

Джордж и Лав оба попали на Матч звезд в прошлом сезоне. Но проблемой форварда "Кливленда" является его высокая зарплата – за следующие два сезона он заработает 46,7 миллиона долларов, также в его контракте есть опция продления еще на год и 25,6 миллиона. Напомним, что Джордж ранее уведомил руководство "Пэйсерс", что не будет продлевать свое соглашение с клубом, истекающее летом 2018-го.