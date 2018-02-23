"Кливленд" проиграл "Вашингтону", несмотря на 32 очка Джеймса

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" уступил "Вашингтону" со счетом 103:110. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс набрал 32 очка.

"Шарлотт" победил "Бруклин" со счетом 111:96. Дабл-дабл в составе победителей оформил Дуайт Ховард, он записал на свой счет 15 очков и 24 подбора.

В других встречах "Орландо" проиграл "Никс" (113:120), а "Филадельфия" обыграла "Чикаго" (116:115).

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Вашингтон" – 103:110 (31:22, 23:35, 25:25, 24:28)

К: Джеймс (32), Джей Ар Смит (15), Томпсон (12).

В: Бил (18), Саторански (17), Убре (17).

"Шарлотт" – "Бруклин" – 111:96 (32:28, 23:25, 25:21, 31:22)

Ш: Ховард (15 + 24 подборов), Уокер (31), Кидд-Гилкрист (13).

Б: Каннингем (22), Рассел (19).

"Орландо"– "Никс" – 113:120 (41:31, 28:32, 21:30, 23:27)

О: Фурнье (25), Вучевич (19), Хезонья (15).

Н: Берк (26), Хардуэй (23), Кантер (12 + 12 подборов).

"Чикаго" – "Филадельфия" – 115:116 (29:33, 40:34, 22:26, 24:23)

Ч: Портис (38), Лавин (23), Нваба (21).

Ф: Симмонс (32 + 11 передач), Эмбиид (30 + 13 подборов), Рэдик (14).