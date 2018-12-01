"Кливленд" проиграл третий матч кряду

"Бостон" на своем паркете выиграл у "Кливленда" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье подряд поражение "Кавальерс".

В других встречах "Детройт" обыграл "Чикаго", "Филадельфия" одолелал "Вашингтон", а "Юта" взяла верх над "Шарлотт".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Кливленд" - 128:95 (30:26, 32:26, 39:20, 27:23)

Б: Ирвинг (29), Моррис (15), Хэйворд (14)

К: Кларксон (16), Беркс (15), Секстон (15)

"Детройт" - "Чикаго" - 107:88 (34:21, 21:19, 24:25, 28:23)

Д: Гриффин (20 + 10 подборов), Джексон (20), Драммонд (19 + 20 подборов)

Ч: Картер (28), Паркер (12)

"Филадельфия" - "Вашингтон" - 123:98 (31:19, 37:27, 30:24, 25:28)

Ф: Эмбиид (16 + 15 подборов), Макконнелл (15), Редик (14)

В: Бил (19), Риверс (15), Т. Брайант (12)

"Шарлотт" - "Юта" - 111:119 (19:33, 34:24, 30:34, 28:28)

Ш: Лэмб (24), Уокер (21), Паркер (20)

Ю: Митчелл (30), Краудер (24), Гобер (20 + 17 подборов)