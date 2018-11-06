"Кливленд" проиграл "Орландо", несмотря на дабл-дабл Томпсона

"Орландо" обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Это третье подряд поражение "Кавальерс" и вторая кряду победа "Мэджик".

В других встречах "Индиана" потерпела поражение от "Хьюстона".

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Кливленд" - 102:100 (30:32, 28:26, 12:32, 32:21)

О: Гордон (23), Росс (15), Фурнье (15)

К: Хилл (22), Томпсон (19 + 16 подборов), Смит (14)

"Индиана" - "Хьюстон" - 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)

И: Оладипо (28), Сабонис (17), Эванс (11), Богданович (11)

Х: Харден (28), Капела (18 + 10 подборов), Эннис (13)