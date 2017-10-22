"Кливленд" проиграл "Орландо", Леброн набрал 22 очка

"Орландо" в гостях обыграл "Кливленд" со счетом 114:93 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" потерпели первое поражение в этом сезоне.

В составе "Кливленда" 22 очка набрал Леброн Джеймс, 19 очков записал на свой счет Кевин Лав. У "Мэджик" 23 очка набрал Никола Вучевич, дабл-дабл на счету Ди. Джей. Огастина (12 очков и 10 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Орландо" – 93:114 (18:36, 27:20, 20:32, 28:26)

К: Джеймс (22), Шамперт (21), Лав (19 + 9 подборов)

О: Вучевич (23), Симмонс (19), Огастин (12 + 10 передач)