"Кливленд" проиграл "Милуоки", несмотря на 39 очков Джеймса

"Милуоки" на своей площадке обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 39 очков. В составк "Бакс" отметились Яннис Адетокумбо, на счету которого 27 очков и 13 подборов, и Эрик Блэдсоу - 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Кливленд" - 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)

М: Адетокумбо (27+13 подборов), Блэдсоу (26), Миддлтон (18+10 передач).

К: Джеймс (39), Лав (21+10 подборов), Уэйд (14).