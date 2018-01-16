"Кливленд" проиграл четвертый матч кряду

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. Это четвертое подряд поражение для "Кавальерс" и третья кряду победа для "Уорриорз".

В другой встрече "Оклахома-Сити" выиграла у "Сакраменто". Это поражение стало для "Кингз" пятым кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Голден Стэйт" - 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)

К: Джеймс (32), Томас (19), Лав (17)

Г: Дюрант (32), Карри (23), Томпсон (17)

"Оклахома-Сити" - "Сакраменто" - 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)

О: Энтони (20), Уэстбрук (19), Джордж (18)

С:: Хилд (16), Коули-Стайн (15), Богданович (13)