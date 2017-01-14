"Кливленд" прервал серию поражений в игре с "Сакраменто", "Юта" разгромила "Детройт"

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на выезде обыграл "Сакраменто" – 120:108. 26 очков набрал разыгрывающий "Кавальерс" Кайри Ирвинг, столько же на счету центрового хозяев Демаркуса Казинса. Дабл-даблами отметились лидеры команды из Огайо Леброн Джеймс и Кевин Лав.

18 очков набрал новичок "Всадников" Кайл Корвер, реализовавший 4 из 6 трехочковых. Для действующих чемпионов победа стала первой после двух поражений подряд. Их следующим соперником станет "Голден Стэйт". Матч состоится в ночь с понедельника на вторник, начало – в 04.00 по московскому времени.

В другом поединке "Юта" разгромила на своей площадке "Детройт" – 110:77. Самым результативным игроком встречи с 27 очками стал защитник хозяев Родни Худ. Для "Джаз" победа стала второй поднял, что позволило команде подняться на пятое место в таблице Западной конференции. "Детройт", потерпев три поражения подряд, идет 11-м на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Кливленд" – 108:120 (15:32, 28:29, 31:23, 34:36)

С: Казинс (26 + 11 передач + 8 подборов), Гэй (23 + 10 подборов), Лоусон (17), Коллисон (13).

К: Ирвинг (26), Корвер (18), Джеймс (16 + 15 передач), Шамперт (16), Лав (15 + 18 подборов), Фрай (10).

"Юта" – "Детройт" – 110:77 (14:19, 31:24, 33:20, 32:14)

Ю: Худ (27), Джордж Хилл (22), Хэйворд (20), Гобер (6 + 11 подборов).

Д: Т. Харрис (13), Маркус Моррис (11), Джонсон (10), Драммонд (9 + 19 подборов).