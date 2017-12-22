"Кливленд" прервал победную серию "Чикаго"

"Кливленд" переиграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Семиматчевая победная серия "Буллз" прервалась. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, записавший на свой счет 34 очка, 6 подборов и 9 голевых передач.
"Кливленд" идет на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а "Чикаго" - на 14-м.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" - "Чикаго" - 115:112 (29:27, 29:29, 24:23, 33:33)
К: Джеймс (34), Лав (27), Корвер (15)
Ч: Маркканен (25), Валентайн (18), Миротич (15)