"Кливленд" представил новый логотип

За день до финала НБА "Кливленд" представили свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона. Клуб сделал черный одним из своих основных цветов, что является отсылкой к истории команды.

"Хотя основа бренда "Кавальерс" по-прежнему погружена в традиции, связывающие поколения фанатов, важно, чтобы наш логотип отражал, кто мы в настоящем и кем будем в будущем", - отметил директор "Кливленда" по маркетингу Трейси Марек.