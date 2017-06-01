13:55 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" представил новый логотип

За день до финала НБА "Кливленд" представили свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона. Клуб сделал черный одним из своих основных цветов, что является отсылкой к истории команды.

"Хотя основа бренда "Кавальерс" по-прежнему погружена в традиции, связывающие поколения фанатов, важно, чтобы наш логотип отражал, кто мы в настоящем и кем будем в будущем", - отметил директор "Кливленда" по маркетингу Трейси Марек. 

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