"Кливленд" представил новый логотип

За день до финала НБА "Кливленд" представили свой новый логотип, который будет использоваться со следующего сезона. Клуб сделал черный одним из своих основных цветов, что является отсылкой к истории команды.
"Хотя основа бренда "Кавальерс" по-прежнему погружена в традиции, связывающие поколения фанатов, важно, чтобы наш логотип отражал, кто мы в настоящем и кем будем в будущем", - отметил директор "Кливленда" по маркетингу Трейси Марек.
In 2017-18, we'll simplify and modernize the Cavs brand to reflect our team evolution and franchise growth.– Cleveland Cavaliers (@cavs) 31 мая 2017 г.
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