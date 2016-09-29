09:22 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" потратит более 1 миллиона долларов на чемпионские перстни для всех сотрудников

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"Кливленд" наградит чемпионскими перстнями не только игроков и тренерский штаб, но и других сотрудников клуба и домашней арены, информирует cleveland.com. Всего памятные украшения получат более тысячи человек. Изготовление обойдется в сумму порядка 1 миллиона долларов. Кольца получат охранники, продавцы еды, продавцы билетов, местные полицейские и другие сотрудники, работавшие на домашних матчах и тем самым внесшие свой вклад в победу команды. Напомним, в сезоне-2015/16 "Кливленд" впервые в истории стал чемпионом НБА.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MarioLemieux#66

BRAVO!

09:47

Колючий Пушистик

Достойный поступок! Браво!

09:46

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