"Кливленд" потратит более 1 миллиона долларов на чемпионские перстни для всех сотрудников

"Кливленд" наградит чемпионскими перстнями не только игроков и тренерский штаб, но и других сотрудников клуба и домашней арены, информирует cleveland.com. Всего памятные украшения получат более тысячи человек. Изготовление обойдется в сумму порядка 1 миллиона долларов. Кольца получат охранники, продавцы еды, продавцы билетов, местные полицейские и другие сотрудники, работавшие на домашних матчах и тем самым внесшие свой вклад в победу команды. Напомним, в сезоне-2015/16 "Кливленд" впервые в истории стал чемпионом НБА.