"Кливленд" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Атланте"

"Атланта" взяла верх над "Кливлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. Это поражение стало первым для действующего чемпиона лиги в этом сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Атланта" – 106:110 (20:20, 22:33, 37:31, 27:26)

К: Ирвинг (29), Лав (24 + 12 подборов), Джеймс (23).

А: Шредер (28), Бэйзмор (25), Миллсэп (21).

"Бруклин" – "Миннесота" – 119:110 (33:33, 33:32, 22:19, 31:26)

Б: Лопес (26), Букер (15), Килпатрик (14).

М: Уиггинс (36), Таунс (21), Лавин (17).