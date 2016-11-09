05:52 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Атланте"

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"Атланта" взяла верх над "Кливлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 110:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. Это поражение стало первым для действующего чемпиона лиги в этом сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Атланта" – 106:110 (20:20, 22:33, 37:31, 27:26)

К: Ирвинг (29), Лав (24 + 12 подборов), Джеймс (23).

А: Шредер (28), Бэйзмор (25), Миллсэп (21).

"Бруклин" – "Миннесота" – 119:110 (33:33, 33:32, 22:19, 31:26)

Б: Лопес (26), Букер (15), Килпатрик (14).

М: Уиггинс (36), Таунс (21), Лавин (17).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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