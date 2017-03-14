"Кливленд" подписал Сэндерса и отчислил Богута

"Кливленд" подписал контракт с центровым Лэрри Сэндерсом и расторг договор с Эндрю Богутом, сообщает пресс-служба "Кавальерс". Сэндерс возобновил свою карьеру спустя два года. В последний раз он выходил на площадку в форме "Милуоки" в сезоне-2014/15. Тогда в среднем центровой набирал 7,3 очка и делал 6,1 подбора.

Боугт ранее травмировался в дебютном матче за "Кливленд", получив перелом большой берцовой кости на левой ноге. Игрок выбыл до конца сезона, поэтому клуб принял решение разорвать с ним контракт.