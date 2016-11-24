"Кливленд" победил "Портленд" благодаря трипл-даблу Джеймса

"Кливленд" нанес поражение "Портленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 137:125. По 40 очков в этой встрече набрали форвард хозяев Кевин Лав и защитник гостей Дэмиан Лиллард. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Портленд" – 137:125 (46:31, 35:29, 31:32, 25:33)

К: Лав (40), Джеймс (31 + 10 подборов + 13 передач), Ирвинг (20).

П: Лиллард (40 + 11 передач), Пламли (19), Тернер (17).

"Шарлотт" – "Сан-Антонио" – 114:119 (28:30, 32:29, 24:25, 30:35)

Ш: Уокер (26), Батюм (13), Камински (13).

С: Леонард (30), Олдридж (23), Грин (16).

"Орландо" – "Финикс" – 87:92 (22:24, 22:22, 22:22, 21:24)

О: Фурнье (25), Вучевич (21 + 13 подборов), Огастин (12).

Ф: Лень (17 + 12 подборов), Бледсоу (16), Найт (12).

"Индиана" – "Атланта" – 85:96 (24:31, 20:18, 22:25, 19:22)

И: Янг (24), Эллис (19), Джордж (18).

А: Ховард (23 + 20 подборов), Миллсэп (18 + 11 подборов).

"Бруклин" – "Бостон" – 92:111 (16:30, 33:21, 17:28, 26:32)

Бр: Килпатрик (23), Букер (18), Богданович (14).

Бос: Томас (23), Брэдли (22), Хорфорд (17).

"Детройт" – "Майами" – 107:84 (28:16, 28:26, 30:22, 21:20)

Д: Колдуэлл-Поуп (22), Драммонд (18 + 15 подборов), Харрис (17).

М: Т. Джонсон (17), Дж. Джонсон (15), Макгрудер (12).