"Кливленд" победил "Орландо", "Юта" - "Финикс"

"Кливленд" взял верх над "Орландо" в выставочном матче - 117:102. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Джордан Макрэй, на счету которого 20 очков. Трехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс провел на площадке 13 минут и набрал 7 очков.

В другом поединке "Юта" обыграла "Финикс" - 104:99. Самым результативным игроком стал Руди Гобер из "Джаз" - 21 очко.

НБА

Выставочные матчи

"Кливленд" - "Орландо" - 117:102 (31:21, 37:21, 29:27, 20:33)

"Финикс" - "Юта" - 99:104 (23:31, 22:18, 27:26, 27:29)