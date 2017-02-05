07:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" победил "Нью-Йорк", Джеймс преодолел рубеж в 28 тысяч очков в НБА

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"Кливленд" переиграл "Нью-Йорк" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:104. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 32 очка и сделавший 10 передач. Кроме того, 32-летний форвард стал восьмым и самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 28 тысяч набранных очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Кливленд" – 104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)

Н: Дженнингс (23 + 10 передач), Энтони (17), Ли (17).

К: Джеймс (32 + 10 передач), Лав (23 + 16 подборов), Фрай (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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