"Кливленд" отправил Томаса в G-лигу

"Кливленд" отправил защитника Айзею Томаса в G-лигу, где он будет выступать за команду "Кантон", сообщает The Vertical. Отмечается, что в команде он продолжит процесс реабилитации и проведет первые встречи после травмы.

Напомним, что Томас получил травму правого бедра еще в в финале прошлого сезона и перешел в "Кавальерс" 30 августа после обмена Кайри Ирвинга в "Бостон". Ожидается, что Томас сможет дебютировать за "Кливленд" в начале января.

В сезоне-2016/17 регулярного чемпионата НБА Томас принял участие в 76 матчах, он проводил на паркете в среднем по 33,8 минуты, набирал по 28,9 очка и отдавал по 5,9 передачи. 3 января "Кливленд" проведет матч против "Бостона".