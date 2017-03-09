"Кливленд" отчислит сломавшего ногу Богута

"Кливленд" в ближайшее время расстанется с центровым Эндрю Богутом, сообщает ESPN. 32-летний баскетболист перешел в "Кавальерс" после дедлайна в качестве свободного агента и получил перелом большой берцовой кости левой ноги в первом же матче за команду, проведя на паркете всего 58 секунд.

Отмечается, что отчисление Богута поможет клубу освободить место в составе. Сам игрок вернется в Австралию, где приступит к восстановлению. От операции он отказался.