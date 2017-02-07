"Кливленд" одолел "Вашингтон" в овертайме

"Кливленд" взял верх над "Вашингтоном" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 140:135. В овертайм поединок перевел точный бросок Леброна Джеймса с сиреной. Лидер "Кавс" в итоге закончил матч с дабл-даблом. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уиззардз" Брэдли Бил, набравший 41 очко. 39 баллами отметился форвард гостей Кевин Лав.

"Кливленд" прервал серию побед "Вашингтона", насчитывавшую семь матчей. Несмотря на это, столичная команда идет четвертой в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Кливленд" – 135:140 ОТ (32:26, 25:28, 25:32, 38:34, 15:20)

В: Бил (41), Портер (25), Уолл (22 + 12 передач), Гортат (16 + 8 подборов), Маркифф Моррис (15), Убре (11).

К: Лав (39 + 12 подборов), Джеймс (32 + 17 передач), Ирвинг (23), Т. Томпсон (22 + 12 подборов), Корвер (13).