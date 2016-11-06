05:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" одолел "Филадельфию" с разницей в одно очко, Джеймс сделал дабл-дабл

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"Кливленд" переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:101. Самым результативным игроком встречи стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 25 очков и сделавший 14 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Кливленд" – 101:102 (19:34, 27:23, 34:25, 21:20)

Ф: Эмбиид (22), Ильясова (21), Окафор (14).

К: Джеймс (25 + 14 передач), Лав (20 + 11 подборов), Фрай (12).

"Орландо" – "Вашингтон" – 88:86 (20:24, 20:26, 21:20, 27:16)

О: Грин (18), Фурнье (13), Ибака (11).

В: Моррис (18), Бил (15), Портер (10 + 13 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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