"Кливленд" одержал третью победу в сезоне, "Бостон" победил "Атланту"

"Кливленд" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:112. Для "Кавальерс" эта победа стала третьей в сезоне.
"Бостон" победил "Атланту" - 114:96. Лидер "Селтикс" Кайри Ирвинг набрал 13 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Филадельфия" - "Кливленд" - 112:121 (23:31, 31:23, 29:30, 29:37)
Ф: Эмбиид (24+12 подборов), Рэдик (23), Симмонс (22), Батлер (22).
К: Худ (25), Секстон (23), Осман (20).
"Атланта" - "Бостон" - 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)
А: Лин (19+10 передач), Лэнь (17), Коллинс (14).
Б: Бэйнс (16), Татум (14), Ирвинг (13).
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