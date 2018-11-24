"Кливленд" одержал третью победу в сезоне, "Бостон" победил "Атланту"

"Кливленд" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:112. Для "Кавальерс" эта победа стала третьей в сезоне.

"Бостон" победил "Атланту" - 114:96. Лидер "Селтикс" Кайри Ирвинг набрал 13 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Кливленд" - 112:121 (23:31, 31:23, 29:30, 29:37)

Ф: Эмбиид (24+12 подборов), Рэдик (23), Симмонс (22), Батлер (22).

К: Худ (25), Секстон (23), Осман (20).

"Атланта" - "Бостон" - 96:114 (23:45, 22:16, 19:21, 32:32)

А: Лин (19+10 передач), Лэнь (17), Коллинс (14).

Б: Бэйнс (16), Татум (14), Ирвинг (13).