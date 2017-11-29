"Кливленд" обыграл "Майами", Джеймс сделал дабл-дабл и удалился до конца встречи

"Кливленд" обыграл "Майами" со счетом 108:97 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" продлили победную серию до девяти игр кряду, у "Хит" прервалась удачная серия из трех встреч подряд.

Отметим, что "Кавс" заканчивали игру без своего лидера Леброна Джеймса. Форвард был удален в третьей четверти до конца встречи за споры с арбитром.

В составе победителей 38 очков набрал Кевин Лав, на счету Леброна 21 очко и 12 подборов. У "Майами" лучшим стал Дион Уэйтерс, записавший на свой счет 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Майами" – 108:97 (35:24, 40:25, 18:25, 15:23)

К: Лав (38), Джеймс (21 + 12 подборов), Уэйд (17)

М: Уэйтерс (21), Адебайо (19), Ричардсон (15)