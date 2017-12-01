"Кливленд" обыграл "Атланту" и одержал 10-ю победу подряд

"Кливленд" обыграл "Атланту" со счетом 121:114 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" одержали 10-ю победу подряд.

В составе победителей по дабл-даблу на свой счет записали Леброн Джеймс (24 + 12 передач) и Кевин Лав (25 + 16 подборов), у хозяев 27 очков набрал Деннис Шредер. Отметим, что после этой встречи Джеймс добрался до отметки в 10660 очков в регулярных чемпионатах и поднялся на 10-е место в списке лидеров лиги за всю ее историю.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Кливленд" – 114:121 (35:42, 32:21, 23:36, 24:22)

А: Шредер (27), Ильясова (22), Белинелли (18)

К: Джеймс (24 + 12 передач), Лав (25 + 16 подборов), Уэйд (19)