"Кливленд" обменял Андерсена в "Шарлотт"

Центровой "Кливленда" Крис Андерсен продолжит карьеру в "Шарлотт", сообщает пресс-служба клуба из Огайо. "Кавальерс" также доплатят "Хорнетс" наличные, а взамен получат защищенный драфт-пик второго раунда. Отметим, что 38-летний Андерсен уже точно не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.

Ветеран подписал контракт с "Кливлендом" на правах свободного агента в минувшем июле. Он принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 2,3 очка и делая 2,6 подбора. Судя по всем, "Кавальерс" выплатит Андерсену 334 500 долларов, причитающиеся ему по зарплате до конца сезона.

Не исключено, что "Шарлотт" отчислит центрового. Но тем самым "Кливленду" не придется платить за него налог на роскошь, а "Хорнетс" придется выплатить лишь оставшуюся часть зарплаты. Кроме того, у "Кавс" освобождается одно место в заявке.

Предполагается, что они подпишут на полноценный контракт разыгрывающего Джордана Фармара, проходившего просмотр в клубе. Напомним, что Андерсен был игроком "Хорнетс" с 2004 по 2006 год и в 2008 году, когда это название принадлежало команде из Нового Орлеана.