"Кливленд" нанес поражение "Орландо", Джеймс набрал 23 очка

"Кливленд" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Орландо" со счетом 105:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 23 очка.

В параллельных играх "Нью-Йорк" победил "Мемфис", а "Сан-Антонио" нанес поражение "Нью-Орлеану".

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Орландо" – 105:99 (33:20, 29:25, 18:17, 25:37)

К: Джеймс (23), Ирвинг (20), Лав (19).

О: Фурнье (22), Ибака (19), Вучевич (11).

"Нью-Йорк" – "Мемфис" – 111:104 (32:19, 25:30, 25:28, 29:27)

Н: Порзингис (21), Энтони (20), Ли (16).

М: Газоль (20), Эннис (16), Рэндолф (13).

"Сан-Антонио" – "Нью-Орлеан" – 98:79 (28:23, 27:22, 28:15, 15:19)

С: Леонард (20), Миллс (18), Олдридж (12).

Н: Дэвис (18), Мур (18), Каннингем (9).